İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da traktör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkisinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkisinde Hüseyin Tüysüzoğlu (42) idaresindeki 37 BG 484 plakalı minibüs, önünde seyreden Şükrü Gedik (58) yönetimindeki 37 AY 691 plakalı traktöre çarptı. Kazada yaralanan traktör ve minibüs sürücüleri, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.