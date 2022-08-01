Kastamonu'da trap atışlarına büyük ilgi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Avcılar Atıcılar ve Olta Balıkçıları Derneği tarafından organize edilen 6. Geleneksel Trap ve Tek Kurşun atış müsabakaları büyük ilgi gördü.

Taşköprü Avcılar Atıcılar ve Olta Balıkçıları Derneği tarafından 6. Geleneksel Trap ve Tek Kurşun atış müsabakaları düzenlendi. Taşköprü ilçesine bağlı Ağcıkişi Mahallesi Kabayazı Mevkiinde yapılan müsabakalara sporcular kadar vatandaşlar ve ilçe halkı da büyük ilgi gösterdi.

Trap atışlarıyla başlayan müsabakalar tek kurşun atışlarıyla devam etti. Taşköprülü sporseverler tarafından yakından takip edilen müsabakaların sonucunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Programa AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Önceki Dönem Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, CHP İlçe Başkanı Özkan Keskin, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mehmet Ali Topçu ve Gelecek Partisi İlçe Başkanı Harun Acar'ın yanı sıra çok sayıda davetli ve misafir katıldı. Program toplu fotoğraf çekilmesinin ardından son buldu.