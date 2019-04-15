Kastamonu'da Trüf Mantarlı Meşe Fidanları dikildi

Dünyada “siyah elmas” olarak nitelendirilen İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz iklim kuşağında doğal olarak yetişen trüf mantarı, Türkiye'de doğal olarak yetişmesine ve önemli zenginlik kaynakları arasında yer almasına rağmen yeterince tanınmadığı için faydalanma imkânı oldukça sınırlı kaldığı gerekçesiyle fidan dikimi yapıldı.

Trüf mantarlarından kırsal alanda yeni istihdam alanlarının oluşturularak orman köylüsünün gelir seviyesinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir şekilde faydalanılabilmesi için Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünce Azdavay ilçesi Üyük Köyünde 6 hektar alanda bin 100 adet trüf aşılı meşe fidanının dikimi gerçekleştirildi. Dikilen fidanların bulunduğu alandan 5-6 yıl sonra hektarda 50-100 kilogram ürün alınır hale gelmesi bekleniyor. Fidan dikilen bu alanda ilerleyen yıllarda ortalama 500-600 kilogram trüf elde edilmesi planlanıyor.