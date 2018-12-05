Kastamonu'da tüm çöp konteynırları yer altına alınacak

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en temiz şehri unvanını elinde bulunduran Kastamonu'da 2018 yılı içerisinde pilot olarak uygulanan çöp konteynırları yer altına alma çalışmaları tamamlandı. Bir yıl içerisinde her mahallede uygulanan çöp konteynırları yer altına alma çalışması kapsamında 39 çöp tankı yer altına alındı. Tarihi mekanlarda ise yeraltı konteynırlarının bacaları konak şeklinde düzenlendi.

“Tüm tanklar yer altına alınacak”

Çalışmaları yakından takip eden Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 2019 yılı içerisinde tüm çöp tanklarının yer altına alınacağını belirtti.

Çalışmaların vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Başlatmış olduğumuz çalışma estetik ve hijyen açısından da çok önemli. Önümüzdeki süreçte tüm çöp tanklarının yer altına almayı planlıyoruz. Bu doğrultuda gereken talimatları verdim. Ekiplerimiz çalışmalara başladı. Her noktada belirlenen uygun alanlarda çöp tanklarını yer altına almayı hedefliyoruz. Özellikle tarihi alanlarda hızla bu uygulamayı tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gelişmiş Avrupa ülkelerindeki sistemi Kastamonu'da tam anlamıyla uygulamak istediklerinin de altını çizen Başkan Babaş, 2019 yılı içerisinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün il merkezi genelinde yapacağı çalışmayla tüm tankların yer altına alınacağını iletti. Yer altı konteynırlarının yer üstü konteynırlarından daha fazla çöp depolama kapasitesine de sahip olduğunu da ileten Başkan Babaş, şunları söyledi: “Bizim ‘Dünya kenti' olma hedefimiz var. Bu doğrultuda tarihi ve kültürel varlıklarımızı nasıl ayağa kaldırıyorsak her alanda bu hedefe uygun adımlar atmalıyız. Türkiye'nin en temiz şehri olmak bizlere büyük sorumluluklar yüklüyor. Temizlik işlerimiz 24 saat boyunca vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Yine Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli uygulamalarımız var. Çöpleri yerinde ayrıştırmayla ilgili de ciddi adımlar atıyoruz. Şuanda pilot olarak belirlediğimiz bölgelerde bu uygulamaları sürdürüyoruz”

“Günlük 120 ton çöp toplanıyor”

Günlük 120 ton çöp toplandığını söyleyen Başkan Babaş, şunları kaydetti: “Ekiplerimiz il merkezimizde günlük 120 ton civarında katı atık topluyor. Toplanan çöpleri Katı Atık Bertaraf Tesisimize götürüyoruz. Burada ise bildiğiniz üzere çöpten elektrik enerjisi üretiyoruz. İl merkezimizde yaklaşık 3 bin civarında 400 ve 800 litrelik çöp konteynırlarımız var. Yer altı çöp konteynırlarımızın kapasitesi ise 2200 litre Yer altı çöp konteynır sisteminde sadece yer üstünde çöp bacası görünmekte. Yani her bakımdan daha güçlü bir sistem. Ciddi de bir yatırım istiyor. Bizler her mahallemize bu sistemi kuracağız. Zaten Türkiye'nin en temiz şehrine de bu yakışır. Bizde ilimize yakışanı en kısa zamanda tam anlamıyla hayata geçireceğiz.”