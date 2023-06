Kastamonu'da "Türk Dünyası Günleri" etkinlikleri devam ediyor

Törene katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, hep birlikte Türk devletlerinin ulu çınarın gövdeleri gibi bir millet olduklarını söyledi.

Kastamonu Belediyesi tarafından 1994 yılından bugüne organize edilen ve bu yıl 23'ncüsü düzenlenen Türk Dünyası Günleri etkinliklerinin açılış programı yapıldı. Kastamonu Belediyesi Meydanında gerçekleştirilen tören öncesi Kırgız Grup, Altay Grup, Gagavuzya, Özbekistan müzik grubu, Tataristan grubu ve Macaristan grubu sahne alarak kendi ülkelerine ait halk oyunlarını ve şarkılarını seslendirdi. Ayrıca etkinlikte Azerbaycanlı sanatçı da sahne alarak konser verdi. Konserin ardından açılış törenine geçildi.

“Hep birlikte bizler, ulu çınarın gövdeleri gibi bir milletiz”

Törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, “Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını idrak ediyoruz. Bir başka 23'üncü yılı burada yaşıyoruz. O da Kastamonu'nun 23. Türk Dünyası Günlerini bu muhterem toplulukla birlikte idrak ediyoruz. Allah'a şükür bu kadim şehrimiz 900 yıldır bu ata toprağında hep birlikteyiz. Bizler, bu coğrafyada yüzlerce yıldır her türlü hileye, her türlü tuzağa karşı varlık mücadelesi veren necip bir milletin evlatlarıyız. Bu azim mücadelenin kararlılığını dün ecdadımızdan aldığımız gibi inşallah yarında sizlere devredeceğiz. Mazimizi unutmayacağız, çünkü bizim mazimiz kökümüzde. Geçmişimizi unutursak Allah korusun, tekrar tarih tekerrür eder, yine bu topraklarda gözü olanlar her türlü hile, her türlü planları kurarlar. Hep çırpınıp durmuşuz, Karadeniz'in bir başından diğer başına bir özlem duyuyoruz. Türkün bayrağına bakarak selam gönderilmiş. Yani birbirimize gönderdiğimiz selamlardan öteye gidememişiz. Ne zaman ki Türk devletleri bir araya gelmeye başladıysa ondan sonra artık Karadeniz çırpınmamaya başladı, dalgalanmaya başladı, birbirine kavuşmaya başladı. Biraz önce Kırım Tatar Türklerinin gösterilerine şahitlik ettik. Kırım bugün işgal altında, 1990'lı yıllarda Allah'a şükür Türk devletleri bir araya gelmeye başladı. Bu rüyayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1933 yılında gördü. Dedi ki: “Sovyetler Birliği diye bir komşumuz var, bugün güçlü ama yarın mutlaka gücünü kaybedip dağılma sürecine girecektir. Orada yaşayan milyonlarca soydaşımız var. Bizim onlarla bir birliğimiz var. Bizim onlarla tarih birliğimiz var. Bizim onlarla ülkü ve inanç birliğimiz var. O zaman ne yapacağız, bizler şimdiden hazırlıklı olacağız. İnşallah onlar azatlığına kavuştuğu gibi, bizlerde elimizi uzatıp dilde, fikirde ve işte birlik yapacağız” dedi. Bunu rahmetli kurucumuz Alparslan Türkeş'te söyledi. Bir gün esir Türkler inşallah azatlığına kavuşacak dedi. Allah'ın izniyle Turan milletleri bir araya gelecek ve bir Türk dünyası oluşacak dedi. Bugün Allah'a şükür böylesi bir Türk Dünyası etkinliğinde böyle bir tabelanın altında böyle bir şölende bir araya geldik. Böylesine öngörü feraseti olan bir ecdadın bugün burada bizler temsilcileri oluyoruz. Bugün artık Azerbaycan'da söylendiği gibi bir millet iki devlet değiliz sadece KKTC diyor ki: Biz ne olacağız. Biz bir millet, üç devletiz diyorlar. Kırgızistan diyor ki biz ne olacağız. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan biz neyiz diyorlar. Hep birlikte bizler, ulu çınarın gövdeleri gibi bir milletiz ama Allah'ın izniyle çok devletiz ve çok devlet olmaya devam edeceğiz inşallah. O çok devlet olma bilinciyle yeni yüzyıla bir isim koyduk, güçlü bir devlet öngörüsüyle 20'inci yüzyılda 2023 Lider Ülke Türkiye vizyonuyla resmen siyasi bir irade haline geldi. 20'inci yüzyılı artık çok net bir şekilde Türkiye yüzyılı olarak dosta da düşmana da açıkça deklare ettiler. Mutluyuz ve gururluyuz, inşallah bu yüksek ülkü ve ideal için bizler hep beraber, çalışacağız ve çok çalışacağız. Herkes üzerine düşeni yapacak, bu şenliklerin devam etmesi için bu kardeşlerin bir araya gelmesi ve ete kemiğe bürünmesi için çok çalışacağız. Hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, aziz milletlerle birlikte Türkiye olmaya Türk Devletleri olmaya devam edeceğiz. Bizleri bu organizasyonda bir araya getiren Belediye Başkanımıza ve Türk milleti adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Sadece Türkiye'nin değil bütün Turan coğrafyasının, İslam dünyasının, mazlum devletlerin umuduyuz”

Kastamonu'nun Çanakkale Savaşı'nda en çok şehit veren illerin başında geldiğini hatırlatan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “23.'sünü düzenlediğimiz Türk Dünyası Günleri dile kolay 23 yıl. Tabii pandemiden dolayı bir süreç var o zamanda yapabilmiş olsak 25'incisini yapacaktık. Ama bunlar içerisinde son zamanlardaki etkinliklere ayrı bir sayfa açmak lazım. Geçen yol 28 ülkeden gelen misafirlerimiz vardı. Bu yılda Ukrayna, Rusya savaşından dolayı 1-2 eksikle hemen hemen 25-26'yı buldu. Nereye gidiyorsun diye sorduklarında göğsümüzü gere gere ‘kızıl elmaya hey' diyebiliyoruz. Şükürler olsun dün hayal dedikleri, gülüp geçtikleri turan hayalimizin bugün, Ete kemiğe büründüğünü hep birlikte gördük. Hem Kazakistan'dan gelen hem Kırgızistan'dan gelen hem Özbekistan'dan gelen, hem de farklı coğrafyalardan gelen tüm misafirlerimizin dilinde turan var. Biz bunun böyle olacağını biliyorduk. Bir gerçek var millet ve milliyet gerçeği. Bu sokağımızdan başlar ilçemizden, ilimizden, bölgemizden devam eder. Siz kabul etseniz de etmeseniz de sizin bir tane kimliğiniz var oda Türk kimliği. Biz eskiden Türkiye güçlü olsun derken bugün ki şartlar için demiyor bizim coğrafyamız dışında yaşayan kardeşlerimiz var. Bakın şimdi onlarla burada kucaklaşıyoruz. Allah nasip ederse inşallah bu etkinlikleri yılda bir büyük etkinlik onun haricinde de yılın belli aylarında serpiştirilmiş şekilde yapıp bu ilişkileri daha çok güçlendirmek lazım sırtımızda binlerce yıllık Türk tarihi ve gittiğimiz her yere şefkat getirmişiz onun için bizim vebalimiz, sadece Türkiye ile sınırlı değil. Sırtımızda binlerce yıllık biriken sorumluluklarımız var. Biz sadece Türkiye'nin değil bütün Turan coğrafyasının, İslam dünyasının, mazlum devletlerin umuduyuz. Bu veballe de çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ali Kınık ile Kubat sahne aldı. Ali Kınık ve Kubat'ın seslendirdiği şarkılara sevenleri de eşlik etti. Ayrıca açılış programında havai fişek gösterisi de yapıldı.