Kastamonu'da Türk Kızılayı, yangınlarda zarar görenlerin yarasını sardı

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Kastamonu'da merkez ve ilçelerinde 22 farklı noktada meydana gelen yangınlarda zarar gören vatandaşların yardımına koşarak yarasını sardı.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, 2018 yılında çok sayıda ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koştu. Bu kapsamda Kastamonu'da merkez ve ilçelerinde 22 farklı noktada meydana gelen yangın sonrasında Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, yangınzedeleri çeşitli eşya ve gıda vererek yaralarını sardı. Bunun dışında Türk Kızılayı, ihtiyaç sahibi 750 çocuğu giyindirerek yüzlerini güldürdü.

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Muhsin Emeksizoğlu, “150 yıldır Türk Milletinin merhamet eli olarak Türk Kızılayı dünyanın her neresinde ve ülkemizin karşılaştığı yerel ve doğal afetlerde mağdur olan ailelerin ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarak çalışmalarını bu güne kadar taşımıştır. Türk Kızılay'ının 150 yıllık çalışmalarında emeği geçenlere ve bağışçılarımıza şükranlarımı sunar, vefat edenlere Allahtan rahmet dilerim. Şube yönetim kuruluna bağlı olarak Kızılay Kadın Kolları ve Gençlik Kolları gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan çalışmalarda görev almış bu doğrultuda okullarda yavrularımıza Kızılayın tanıtımı ile ilgili sunumlar yapmışlardır” dedi.

“İhtiyaç sahibi 750 öğrenci giydirildi”

Şubelerine 2018 yılında 150 adet gıda kolisi bağışı yapıldığını ifade eden Emeksizoğlu, “68 adet Kurban hissesi verilmiştir. 2018 yılında Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi olarak sorumluluk bölgemizde yapılan çalışmalar aşağıda sıralanmıştır. Kastamonu merkez mahalleleri, Taşköprü, Araç, Tosya, Azdavay, İhsangazi, Küre, Cide içlerine bağlı köylerde 22 noktada yangın meydana gelmiş, bu yangınlarda 440 kişi zarar görmüş olup zarara uğrayan vatandaşlarımıza 880 adet battaniye, 880 adet gıda ve konserve (kuşbaşı ve kıyma 800 gramlık), 440 adet yatak, 440 adet yastık kılıfı, 440 adet nevresim takımı, 150 adet set üstü ocak, 100 adet tüp başlığı, 232 adet radyo, 232 adet su bidonu, 10 adet katalitik soba, 6 adet çamaşır makinesi, çeşitli ölçülerde yeteri kadar giysi malzemesi verilmiştir. Ayrıca Kastamonu merkez ve ilçelerdeki okullardaki ihtiyaç sahiplerine bin 47 adet gıda kolisi ve 2 bin 200 adet (kuşbaşı ve kıyma 880 gramlık) konserve dağıtılmıştır. Yine yangınlarda mağdur olan 18 yaş üstü kişilere içlerine 150 TL yüklü olarak 86 vatandaşımıza Kızılay Kredi kartı dağıtılmıştır. Yangın olan mahallerdeki vatandaşların yeme içme ihtiyaçları şubemizce karşılanmıştır. İl merkezindeki ihtiyaç sahiplerine, merkez ve ilçelerdeki okullardaki öğrencilere kışlık, yazlık ayakkabı ve giysi olarak bin 750 öğrenci sevindirilmiştir” diye konuştu.

Kurban bağışında bulunan vatandaşların hisselerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını anlatan Emeksizoğlu, “Batı Karadeniz Bölgesi afet deposuna bağlı olarak ilimizde bulunan yerel afet depomuzda acil durumlarda kullanılmak üzere 223 çadır, 800 battaniye, 150 yatak, 150 mutfak seti, 157 uyku tulumu, muhtelif giyim ve gıda mevcuttur. Türk Kızılayına kurban hissesini veren vatandaşlarımızın kurbanlarından yapılan kuşbaşı ve kıyma olarak kombinalarda yapılan konserveler kurban payı olarak ihtiyaç sahiplerine şubemiz aracılığı ile dağıtılmaktadır” şeklinde konuştu.

“2018 yılında 10 bin 53 ünite kan bağışı toplandı”

Orta Anadolu Kan Merkezine bağlı olarak hizmetlerini yürüten Kastamonu Kan Alma Birimi'nin 2018 yılında kotasını tutturarak 10 bin 53 ünite kan bağışı aldığını söyleyen Şube Başkanı Emeksizoğlu, şöyle konuştu: “10 bin 256 adet kan ürünü elde edilmiştir. Kastamonu Devlet Hastanesi ve özel hastanelere, ilçelerdeki Taşköprü, Tosya ve İnebolu Devlet Hastanelerine 12 bin 877 kan ürünü teslim edilmiştir. Kan alma biriminde alınan kanlar her gün akşam Ankara Kan Merkezine gönderilmekte olup tahliller ve gerekli testler yapıldıktan sonra talep edilen kanlar, devlet hastanelerine ve protokol yapılan özel hastanelere Ankara Kan Merkezi tarafından ellerindeki mevcutlardan ulaştırılmaktadır. Bu aşamada hasta yakını kan temini için uğraşmadan sadece hastane yetkililerine Türk Kızılayından bana kan talep ediverin demesi yeterlidir. Talep doğrultusunda hastanın adına istenilen kan, Kızılay Kan Merkezi araçlarıyla hastaneye teslim edilmekte olup hastadan herhangi bir ücret alınmamaktadır”