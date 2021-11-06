Kastamonu'da üç katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Kastamonu'nun merkeze bağlı Kurtgömeç köyünde üç katlı ahşap ev, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Kurtgömeç köyünde ikamet eden Namık Çevirci ve Mahmut Çevirci kardeşlere ait üç katlı ahşap ev, henüz bilinmeyen bir nedenle çatı katından yanmaya başladı. Kısa sürede alevler, tüm evi kapladı. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu ve Taşköprü Belediyesi itfaiyesi ekipleri ile Kastamonu Şeker Fabrikası itfaiyesi ile Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.

Yangın esnasında ev sahipleri, komşularının da yardımıyla yanan evden bazı eşyalarını kurtarabilmek için yoğun çaba sarf etti. Kendilerinde bir şeyin olmadığını söyleyen ev sahibi Namık Çevirci, “Biz sonradan duyduk, evin üst tarafından çıkmış yangın. Biz yangın esnasında evdeydik, alt kattaydık. Evde usta vardı, ustaya eve parke döşettiriyorduk. Evin üst arka tarafından doğru yangın geldi. Canımızda bir şey yok ama evden hiçbir şey alamadık. Yangında bütün eşyalarımızı kaybettik. Evimizde her şey vardı.” dedi.