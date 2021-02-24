İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da üç katlı ahşap ev küle döndü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 3 katlı ahşap ev çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 3 katlı ahşap ev çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü.



Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Ayvalı köyünde İsmail Taşçı'ya ait 3 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi kapladı. İhbar üzerine yangın yerine Taşköprü itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İl Özel İdaresi ekiplerinin de destek verdiği yangın, uzun uğraşlar sonunda diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınabildi. Yangında 3 katlı ahşap ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.