Kastamonu'da üç komando askeri, kazada hayatını kaybetti

Kastamonu'da komando askerlerinin bulunduğu otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada üç komando uzman çavuş hayatını kaybederken, kamyon şoförü ile bir komando uzman çavuş da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, içerisinde komando uzman çavuşların bulunduğu ve Azdavay ilçesinden döndükleri öğrenilen Emre Tarlacı idaresindeki 41 VK 580 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hamdi Yılmazoğlu (41) yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyonla Kastamonu-İnebolu karayolu Kırcalar mevkisinde çarpıştı. Kazada yoldan çıkan otomobil, taklalar atarak şarampolde durdu. Kamyonun ise arka tekerleri akslarıyla birlikte yerinden çıktı. Hurdaya dönen otomobilin içerisinde bulunan araç sürücüsü Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon sürücüsü Hamdi Yılmazoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerinde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kastamonu-İnebolu karayolu, kaza nedeniyle bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Askerlerin, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğünde görevli uzman çavuşlar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.