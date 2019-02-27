Kastamonu'da umre yolcuları dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı umre organizasyonuyla Kastamonu'dan umreye gidecek olan 192 kişi otogarda düzenlenen törenle Kutsal Topraklara uğurlandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, MHP Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile İl Müftüsü Ahmet Süzen, kutsal topraklara gidecek umre kafilesini uğurlama törenine katıldı. Töreninde umreye gidecek vatandaşlar için dualar edildi. törende konuşan İl Müftüsü Ahmet Süzen, "Sizler şu anda Allah'ın misafiri olarak yola çıkacaksınız. Unutmayın bu yolculuk sıradan bir yolculuk değildir. Allah bu dünyada Kabe'yi görmeyi nasip ettiği gibi yarın ahrette, Cemalullah'ı da görmeyi nasip etsin. Peygamber Efendimiz'in kabrini ziyaret ettirdiği gibi cennette de ona komşu eylesin. Bütün Müslüman kardeşlerimize bütün dünya Müslümanlarına dua etmeye gidiyorsunuz. Allah dualarınızı kabul olanlardan eylesin. Çok heyecanlısınız, biz de sizlerin heyecanınızı paylaşıyoruz. Allah yapacağınız ibadetleri şimdiden kabul etsin. Allah yolunuzu açık etsin” dedi.

MHP Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu ise umrecilere sağlık sıhhat içerisinde kutsal ziyaretlerini tamamlamaları duasında bulundu. Daha sonra Nasrullah Baş İmam Hatibi Kahraman Şekercioğlu Kuranı Kerim okurken İl Müftüsü Ahmet Süzen ise dua etti.