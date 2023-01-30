Kastamonu'da uyuşturucu arama köpeği "CEKU" ile denetimler devam ediyor

Kastamonu'da polis ekiplerince uyuşturucu arama köpeği ‘Ceku' ile yapılan denetimlerde farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satan şahıslara yönelik narkotik dedektör köpeği ‘Ceku'nun da katılımıyla denetimler devam ettiriliyor. Yapılan denetimlerde çeşitli miktarlarda ecstasy haplar, esrar maddesi, skunk maddesi, reçeteye tabii hap, ruhsatsız tabancalar ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Yapılan denetimlerde 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca denetimlerde 1 şahsın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunun anlaşılması üzerine gerekli işlemler yapılarak şahıs, cezaevine gönderildi.