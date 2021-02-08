Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Kastamonu’da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.
Kastamonu'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde düzenlediği operasyonda 238 gram sentetik uyuşturucu, 46 adet sentetik ecza, 2 adet cam düzenek, 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.