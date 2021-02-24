Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'da Narkotik ekiplerince gerçekleştirile operasyonda, 280 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Ankara ilinden Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirileceği tespit edilmesi üzerine il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, 280 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda, konuyla ilgili 1 şahıs yakalanarak hakkında gerekli işlemlere başlanıldı.