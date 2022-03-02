İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda bir miktar metamfetamin maddesi, ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.