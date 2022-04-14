İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda farklı miktarlarda kubar esrar, ecstasy ve reçeteye tabi hap ele geçirilirdi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda farklı miktarlarda kubar esrar, ecstasy ve reçeteye tabi hap ele geçirilirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, farklı miktarlarda kubar esrar, ecstasy ve reçeteye tabi hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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