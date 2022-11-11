İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, ilçe merkezinde yaşayan bir şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 6 parça halinde metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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