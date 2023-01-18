Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda aracında uyuşturucu madde ve silahla yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 5 Ocak 2023 tarihinde şehir merkezinde bir araçta ve araçta bulunan 2 şahıs üzerinde yapılan aramada 14 gram kannabinoid, 1 adet tabanca ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.