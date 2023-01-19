Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, A.Ç. isimli şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.