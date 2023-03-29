Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde kent merkezinde bir ikamette ve araçta yapılan aramada 253 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.