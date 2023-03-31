Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 1 şahsın evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 20 gram kannabinoid, 20 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek, 1 adet hassas düzenek, 8 adet sentetik ecza, 76 adet tabanca fişeği ile bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.