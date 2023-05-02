Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.D. isimli şahsın İstanbul'dan satın aldığı uyuşturucu maddeleri Taşköprü ilçesinde piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından, takibe alınan M.D. isimli şahsın ev e iş yerinde arama yapıldı. Aramada 1 miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde alımında kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.