İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Bozkurt ilçesinde R.K. isimli şahsa ait evde yapılan arama sonucunda 825 gram kubar esrar ele geçirildi.


Jandarma ekiplerince gözaltına alınan R.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.