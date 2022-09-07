İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu bir şahsın evinde yapılan aramada 943,61 gram esrar ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu bir şahsın evinde yapılan aramada 943,61 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 943,61 gram esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.