Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyeti, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 18 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve skunk ile 1 adet uyuşturucu madde öğütmede kullanılan el değirmeni ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.