İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürülüyor. Bu çerçevede 3 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik ecza hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şahıstan 1'i tutuklandı.

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