İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıs, tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıs, tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il dışından Kastamonu'ya gelen bir araç denetim noktasında durdurularak arama yapıldı. Araç ve araçta bulunan U.H. üzerinde yapılan aramada 22 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan U.H., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.