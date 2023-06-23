Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1gözaltı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde S.S. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 355 gram kubar, 28 kök saksıda ekilmiş kenevir, 1 adet hassas terazi, 1 adet el değirmeni, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet av tüfeği ve makaron ele geçirildi. Olayla ilgili S.S. jandarma ekiplerince gözaltına alıdı.