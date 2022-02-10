Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 12,17 gram metamfetamin, 4,32 gram bonzai, 17,36 gram kenevir tohumu, 12 adet kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan iki şüpheli şahıs gözaltına alındı.