Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, Kastamonu İl merkezinde C.T. ve V.B. isimli şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından şüphelilere ait araç ve evlerde yapılan aramalarda, 199 adet sentetik ecza hapı, 25 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, bıçak, 3 adet cep telefonu ve bin 25 TL suçtan kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi

Olayla ilgili gözaltına alınan C.T. ve V.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.