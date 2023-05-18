İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kastamonu'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 şahsın üzerinde ve bulundukları araçta arama yapıldı. Aramada 50,88 gram metamfetamin maddesi, 560 adet sentetik ecza hap, 98,86 gram esrar, 7 adet ecstacy hap, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 41 adet tabanca fişeği, 2 adet altın arama dedektörü, 1 adet kılıç ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan M.M.Ş. ve O.K. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.

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