İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde A.D. (24) B.E.(40) ve E.E(20) isimli şahısların üzerinde ve evlerinde arama yapıldı. Aramalarda 270 adet uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.


Jandarma ekiplerince A.D., B.E. ve E.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.