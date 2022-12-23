Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde şehir merkezinde 3 şahsın evinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, skunk, kenevir tohumu, kannabinoid ile uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen cam düzenek ele geçirilirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.