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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda, İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca araçtaki C.Ç, E.D, F.K. ve T.K.'nin de üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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