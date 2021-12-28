İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik ormanlık arazide düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik ormanlık arazide düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Taşköprü ilçesine Örhenli köyünde ormanlık arazide uyuşturucu madde bulundurulduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda ormanlık arazide 242 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçiren jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili olarak E.K, A.K, T.E. ve E.T. isimli şahısları da gözaltına alındı.


Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.