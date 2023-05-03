Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdüren Kastamonu İl Jandarma ekipleri Tosya ilçesi D100 karayolunda seyir halinde takibe aldıkları şüpheli bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta ekipler tarafından yapılan aramada farklı miktarlarda sentetik ecza hapı, metamfetamin, toz esrar, ruhsatsız tapanca, tapanca fişeği, av tüfeği ve fişeği ile bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şahıs, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.