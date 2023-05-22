İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ile yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ile yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde 5 şahsın Kastamonu'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Ekipler tarafından takibe alınan şahısların üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada 8,77 gram metamfetamin, 3,27 gram esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili şahıslar gözaltına alındı.

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