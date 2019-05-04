Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada 520 gram bonzai ve 133 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonla ilgili olarak 2 şahıs da gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.