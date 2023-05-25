Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu:1 gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kastamonu'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşan ekipler, şüphe üzerine M.M. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 17,23 gram metamfetamin ve 17,37 gram kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili M.M. gözaltına alındı.