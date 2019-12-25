Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ginolu mevkisinde yaptıkları uygulama sırasında bir otomobil durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 10 gram, araç dışında yapılan aramada da kağıda sarılmış şekilde 1 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen esrar maddeleri muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.