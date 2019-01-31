Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçe merkezi başta olmak üzere Tepedelik ve Kırha köyünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şafak vakti daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 10 ayrı evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken olayla ilgili 10 kişi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 10 kişiden 5'i, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, 5 şüpheli şahıs ise adliyeye sevk edildi.