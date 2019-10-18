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Kastamonu'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli şahıs daha tutuklandı.


Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda Pınarbaşı ilçesinde ikamet eden M.K'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından Azdavay Adliyesine sevk edilen M.K, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Aynı operasyon kapsamında Pınarbaşı ilçesi ile Bartın ve İstanbul'daki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 2 gram skunk, 210 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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