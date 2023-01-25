İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da uyuşturucu ve kaçak silah ele geçirildi: 1 gözaltı

Kastamonu’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile kaçak silah ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile kaçak silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde bir ikamette yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 35 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek, 5 adet pompalı tüfek kartuşu ve bir miktar kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

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