İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da uyuşturucu ve kaçak silah ele geçirildi: 6 gözaltı

Kastamonu’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile kaçak silah ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile kaçak silah ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde kent merkezi ve Çatalzeytin ilçesinde çeşitli ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, çeşitli miktarlrda metamfetamin ve sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili O.U., S.U., B.S., G.Y., H.Y., E.A. isimli 6 şahıs gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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