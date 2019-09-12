Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu

Kastamonu'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen müşterek çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 gram eroin ve 20 gram Bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca ekipler, düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 80 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.