Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da, polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 5 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, çeşitli miktarlarda metamfetamin, reçeteye tabii hap ile 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek ve 4 adet çeşitli ebatlarda kesici alet ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.