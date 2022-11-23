Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yapılan aramada 176,04 gram esrar ve 48,20 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.