Kastamonu'da üzerine yıldırım düşen büyükbaş hayvan telef oldu

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesi Aşağı Kayı köyünde üzerine yıldırım düşen büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Aşağı Kayı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tosya'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Köye ait meralık alanda otlayan büyükbaş hayvanlar, dolu yağışının ardından sağanak yağış ile birlikte etrafa kaçıştı. Bu sırada merada otlayan Ramazan Derin'e ait büyükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucu Ramazan Derin'e ait bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Tosya Aşağı Kayı Köyü Muhtarı Ersin Çoğalmış, köyün merasında otlayan hayvanların üzerine yıldırımın düştüğünü belirterek, "1 büyükbaş hayvanımız telef oldu. Köyümüz sakinlerinden Ramazan Derin'in beslediği ve sütünden yağından istifade ettiği hayvan telef oldu ne yazık ki. Çok üzgünüz” dedi.