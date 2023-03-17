Kastamonu'da vatandaşların mahsur kaldığı köyde çalışma başlatıldı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sel sebebiyle köprüsü ve daha sonra yapılan menfezlerin de yıkıldığı köyde çalışma başlatıldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Güllüce köyü, Başören köyü ve Topçu köyü ile devamında İnebolu ilçesinin Çaykıyı, Çaydüzü ve Özlüce köyünü birbirine bağlayan menfez köprü, kar sularının erimesi neticesinde yıkıldı. 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketinde büyük bölümü yıkılan köprü sebebiyle Küre'nin Topçu köyünün ilçe olan bağlantısı ve iletişimi kesildi. Geçici menfez köprünün büyük bölümünün selde yıkılması sebebiyle Topçu köyüne ulaşımın sağlandığı geçici menfez köprüler de 6 kez yıkıldı.

Son olarak yapılan menfezin de yıkılması neticesinde 10 gündür ulaşımın sağlanamadığı köyde yeniden çalışma başlatıldı. Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı. Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresine bağlı ekipler, Topçu köyü, Hoca ve Ustaoğlu Mahalleleri yolunda köprü tipi beton kutu menfez koyma çalışmalarına başladı. Köylüler, geçici yapılan menfez köprünün su seviyesinin yükselmesiyle yıkıldığını ve yerine kalıcı köprü yapılmasını talep etti. Yıkılan geçici menfez köprüde çalışmalar halen devam ediyor.