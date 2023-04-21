İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kastamonu'da yaban hayvanları kameraya yansıdı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir doğa tutkunu tarafından ormanlık alana kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının yaşamı gözler önüne serildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir doğa tutkunu tarafından ormanlık alana kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının yaşamı gözler önüne serildi.


Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan doğa tutkunu, bölgedeki ormanlardaki yaban hayvanlarını görüntülemek için fotokapan kurdu. Ormanlık alanlara farklı tarihlerde kurulan fotokapanlarla çok sayıda yaban hayvanı yiyecek ararken görüntülendi.


Görüntülerde; domuzlar, kuşlar ve tilkilerin ormanlarda yiyecek aradığı görülüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.