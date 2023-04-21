Kastamonu'da yaban hayvanları kameraya yansıdı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir doğa tutkunu tarafından ormanlık alana kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının yaşamı gözler önüne serildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir doğa tutkunu tarafından ormanlık alana kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının yaşamı gözler önüne serildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan doğa tutkunu, bölgedeki ormanlardaki yaban hayvanlarını görüntülemek için fotokapan kurdu. Ormanlık alanlara farklı tarihlerde kurulan fotokapanlarla çok sayıda yaban hayvanı yiyecek ararken görüntülendi.
Görüntülerde; domuzlar, kuşlar ve tilkilerin ormanlarda yiyecek aradığı görülüyor.