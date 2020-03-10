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Kastamonu'da yan baktın kavgası: 1 ölü

Kastamonu’nun Daday ilçesinde gece geç saatlerde alkollü oldukları öğrenilen iki grup arasında ‘neden yan baktın’ kavgası yaşandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde gece geç saatlerde alkollü oldukları öğrenilen iki grup arasında ‘neden yan baktın' kavgası yaşandı. Kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Daday ilçe merkezinde gece geç saatlerde Eyüp Yeni ve abisi A.Y. ile M.B. ve yeğeni H.A. arasında iddialara göre ‘neden yan baktın' diye tartışma çıktı. Alkollü oldukları öğrenilen iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Eyüp Yeni, vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucunda ağır yaralandı. Eyüp Yeni, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrasında Kastamonu'da Asayiş Şube Müdürlüğünden çok sayıda ekip Daday ilçesine sevk edildi. Kısa süre sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleriyle birlikte A.Y., M.B. ve H.A'yı yakalayarak gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Daday ilçesinde A.Y, ifadesinin ardından emniyet güçlerince serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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